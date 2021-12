Avec une note maximale de 10 / 10, l'international algérien est le meilleur joueur de la semaine. Après de brèves apparitions en Premier League, Riyad Mahrez a crevé l'écran, lors de cette journée. Il a grandement contribué à la très large victoire (7-0) de Manchester City contre Leeds United. Le capitaine de la sélection algérienne a été crédité de la note maximale pour son excellente prestation, soit 10 / 10. Voilà ce que Riyad Mahrez peut faire quand on lui faut confiance et quand on le responsabilise. Cela devrait donner à réfléchir à son entraîneur, Pep Guardiola, lors des rendez-vous à venir.