De retour dans le Onze titulaire de Pep Guardiola, qui a préféré lui donner du repos lors des dernières rencontres Riyad Mahrez a délivré une nouvelle passe décisive en Championnat malgré la défaite de City (2-3) face à Brighton. Le capitaine de l'Equipe nationale algérienne n'a pas attendu longtemps pour permettre à son équipe d'ouvrir le score, puisque dès la 2e minute de jeu, il a envoyé un superbe centre enroulé au second poteau pour l'Allemand Gundogan qui a ouvert le score. Malgré ce but et ce début de match en force de la part des Citizens, ils ont concédé une défaite face à un adversaire qui joue le maintien et qui a surtout profité de l'infériorité numérique des coéquipiers de Mahrez suite à l'exclusion du latéral droit portugais, Cancelo, dès la 8e minute pour s'imposer (3-2). Sur le plan personnel ce n'est que la 5e passe décisive en Premier League cette saison pour Mahrez auteur de 9 buts mais toutes compétitions confondues, l'Algérien compte 14 buts et 8 passes décisives en 46 matchs.