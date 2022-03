Sensationnel Riyad Mahrez ! Remplaçant contre Southampton en quarts de finale de la FA Cup (4-1), l’international algérien est rentré un peu après l’heure de jeu. L’occasion pour lui, une nouvelle fois, de se montrer décisif en marquant à la 78e minute de jeu. Et sa nouvelle réalisation a littéralement fait craquer un journaliste. Sur le plateau de beIN Sports, un journaliste a littéralement été subjugué par le but du capitaine des Fennecs : « Sur l’action du but, quand Riyad Mahrez a feinté les défenseurs, il a réussi à me feinter alors que je regarde le match sur le plateau, il est incroyable. ». Place désormais aux matchs de barrage de la Coupe du monde pour le natif de Sarcelles, qui veut vite oublier le fiasco de la CAN avec l’Algérie en décrochant le ticket pour le Qatar face au Cameroun.