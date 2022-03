Auteur de l'ouverture du score contre Peterborough (2-0) mardi en 8es de finale de la FA Cup après un bel enchaînement de passements de jambes frappe, Riyad Mahrez a confirmé son excellente forme actuelle avec Manchester City. Toutes compétitions confondues, il s'agissait du 19e but de la saison pour l'ailier algérien (en 32 matchs). Ce total représente tout simplement un record sur le plan personnel pour le Fennec! Au cours de sa carrière, le vainqueur de la CAN 2019 avait en effet inscrit au maximum 18 buts en club sur une même saison, c'était en 2015/2016, l'année du sacre en Premier League avec Leicester. Un total désormais dépassé et cet exercice n'est pas encore terminé! Irrésistible, l'Algérien a été encensé par son entraîneur Pep Guardiola. «Riyad a toujours eu cette qualité dans le dernier tiers du terrain. C'est le meilleur joueur dans les 30 derniers mètres que nous avons, avec le sens du but, la mentalité, l'agressivité. Il a marqué un but fantastique et je suis très fier du match qu'il a joué», a lancé le technicien catalan. «Il aime le football, il aime jouer au football. Pour lui, ce n'est pas un métier, c'est une joie. C'est pourquoi il jouerait demain, après-demain, chaque match, chaque jour», a-t-il conclu. Les leaders de la Premier League doivent désormais se concentrer sur le championnat où ils sentent le souffle de Liverpool, qui les talonne de près avec 3 longueurs de retard. Le prochain test sera le derby de Manchester face au rival United. L'opposition est prévue dimanche pour Mahrez et consorts, qui a conforté son statut de meilleur buteur du club avec 19 points et 7 passes décisives en 32 rencontres. Ces prestations ne vont faire que du bien pour Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Equipe nationale, avant la double-confrontation face au Cameroun, à la fin du mois en cours, qualificative pour le Mondial-2022 au Qatar. Le capitaine des Verts est l'un des atouts majeurs du driver national pour passer l'écueil camerounais et prendre part au grand rendez-vous planétaire.