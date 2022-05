Le penalty manqué contre West Ham, ne reflète en rien la saison que réalise Riyad Mahrez en club. Puisque l’Algérien reste le joueur le plus prolifique de l’effectif des SkyBlues, en jouant moins. Avec 24 buts inscrits, en toutes compétitions confondues et neuf passes décisives, le capitaine des Verts dispute sa « meilleure saison, en termes de chiffres».

Le meilleur buteur des Citizens de cette saison est impliqué dans 33 réalisations de Manchester City, contre 32 pour De Bruyne. En jouant 44 rencontres, soit deux matchs en moins que Riyad Mahrez, le Belge a frappé 19 fois en direction des filets, et a livré 13 offrandes pour ses coéquipiers.

Le troisième prétendant pour le trophée du « Citizen de l’année » pointe à la sixième place des Mancuniens les plus prolifiques de l’actuel exercice sportif.

Pièce maîtresse du système de jeu de Pep Guardiola, le Portugais dispose de 13 buts et 7 passes décisives à son actif. Un bilan réalisé en 49 apparitions.