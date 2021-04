L'international algérien, Riyad Mahrez a décroché le titre de la coupe de la Ligue anglaise de football, en battant Tottenham (1-0) en finale disputée, dimanche, au stade de Wembley à Londres. L'unique but de cette rencontre a été inscrit par le défenseur français Aymeric Laporte (82e). De son côté, la star algérienne a marqué un deuxième but à la (90,+4), néanmoins il a été refusé en raison d'un hors jeu signalé par l'arbitre assistant. Il s'agit du 8e titre dans l'histoire des Citizens et le quatrième consécutif, dans cette coupe la Ligue. Il est à signaler que cette finale a connu la présence de 8 000 spectateurs admis à Wembley. Les gars de Pep Guardiola, qui dominent le championnat d'Angleterre avec 77pts, rencontreront, demain soir, le Paris Saint-Germain pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.