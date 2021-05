L'international algérien de Manchester City Riyad Mahrez, auteur du but de la victoire contre le Paris Saint Germain (2-1) mercredi soir au Parc des Princes, figure dans l'équipe type des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Le capitaine de la sélection algérienne a obtenu la note de 9, soit la meilleure marque de tous les joueurs composant le onze type de l'Union européenne de football (UEFA). Mahrez a inscrit le deuxième but des Citizens (71e), d'une frappe subtile qui s'est glissée entre Leandro Paredes et Presnel Kimpembe, laxistes dans le mur.