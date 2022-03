La délégation de l'Équipe nationale de football est arrivée à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, en tout début de soirée du lundi, à bord d'un vol spécial de la compagnie Air Algérie, afin de préparer la 1ère manche des matchs de barrage qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les joueurs de Djamel Belmadi affronteront, ce vendredi, à Douala, les Lions indomptables du Cameroun pour un match qui promet. Et qui reste indécis. Avant de prendre la direction de l'hôtel, Sofitel Malabo Sipopo Le Golf, lieu d'hébergement de la délégation algérienne, Riyad Mahrez, a expliqué sans détours l'objectif des Fennecs de Djamel Belmadi. L'esprit désormais tourné vers la rencontre de ce vendredi à Douala, Riyad Mahrez n'a pas hésité un seul instant à afficher la force et la détermination de toute l'équipe: «On s'en fout de Japoma. On veut aller en Coupe du monde.» Le capitaine des Fennecs a tenu à rassurer tous les supporters des champions d'Afrique des nations 2019. Il a ainsi réaffirmé la volonté du groupe et sans détours. Et il a du coup envoyé un signal fort à tous ceux qui pensaient que les joueurs algériens étaient traumatisés à l'idée de retourner jouer sur la pelouse de Japoma. C'est clair et sans ambiguïté aucune. Les Fennecs sont véritablement prêts à défier les lions dans la tanière de Japoma. Le meilleur buteur de Manchester City qui veut disputer sa 2e Coupe du monde dans sa carrière après celle de 2014, connaît la difficulté de la mission qui attend les Fennecs d'Algérie lors de cette double confrontation. Et cet état d'esprit de Mahrez est partagé par l'ensemble des joueurs. Ces derniers affichent un ardent désir de rectifier le tir et se racheter après leur élimination précoce au 1er tour lors de la dernière CAN au Cameroun. Ainsi, il faudra faire face à tous les obstacles pour revenir avec le meilleur résultat possible et aborder, ensuite, la seconde manche avec moins de pression. Tous les voyants sont, donc, au vert chez les Verts.

R. S.