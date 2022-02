L'Algérien avait été époustouflant avec 3 buts en 2 matchs dans les demi-finales de la Champions League contre Paris, la saison dernière, avant de s'incliner contre Chelsea en finale. Il semble avoir repris la compétition 2021-2022 sous les mêmes auspices en battant un prestigieux record. Lors de l'improbable victoire 6-3 sur Leipzig dans le Groupe A, le natif de Sarcelles avait inscrit un penalty qui avait fait de lui le comeilleur buteur algérien dans la Coupe des champions, à égalité avec le grand Rabah Madjer. Il a ensuite remis cela en faisant trembler les filets deux fois contre le Club Bruges pour dépasser l'Algérois et monter seul sur la première marche des meilleurs buteurs algériens en C1, avant de récidiver face au club belge lors de la 4e journée, puis face à Leipzig en clôture de la phase de groupes. En 8es aller, il s'est offert un doublé au Sporting. Madjer, qui avait mis à terre le Bayern lors de la finale 1987 avec la talonnade légendaire qui porte depuis son nom, la Madjer, était jusqu'ici le meilleur buteur algérien de l'Histoire de la C1 avec11 réalisations. Il cède donc ce statut à Mahrez pour passer à la 2e place devant Hilal Soudani (10 buts en comptant les qualifications). Riyad Mahrez à l'issue de la rencontre de mardi soir, est revenu sur l'élimination surprise de l'Algérie à la dernière CAN-2021. Cette élimination reste dans la tête de tous les supporters algériens. Forcément, la déception est grande pour la sélection de Djamel Belmadi, qui a mis fin à son incroyable série de 35 matchs sans défaite. «Ce n'était pas facile. Quand on gagne, il faut vite passer à autre chose. Et quand on perd, il faut vite passer à autre chose aussi et ne plus y penser. On se retrouvera en mars, et à nous de faire le boulot.». L'Algérie devra en effet vite se remobiliser pour vaincre le Cameroun et se qualifier au prochain Mondial au Qatar, en 2022.