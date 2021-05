Le combat d'arts martiaux mixtes (MMA), mettant aux prises le kickboxer algérien, Elias Mahmoudi et le Thaïlandais Mongkolpetch Petchyindee sera à l'affiche de la soirée One Full Blast II, prévue dans la soirée du 11 juin prochain à Bangkok (Thaïlande), a annoncé la Ligue Onechampionship, organisatrice de cet évènement. Au total, quatre gros combats, dans différentes catégories de poids, seront au programme de cette grande soirée d'arts martiaux mixtes, mais c'est le duel Mahmoudi - Mongkolpetch, comptant pour les «poids mouche» qui en sera le principal évènement. Surnommé «le Sniper» à cause de l'incroyable précision de ses coups, l'Algérien de 23 ans avait lancé sa carrière «Pro» en décembre 2019, en remportant une victoire historique contre l'ancien triple Champion du monde de la catégorie, le Thaïlandais Lerdsila Phuket. Un précieux succès, qui lui avait permis de se faire assez rapidement un nom dans le circuit, et qui a suscité l'intérêt de plusieurs autres kickboxers pour l'affronter. Le premier d'entre eux le Britannique Jonathan Haggerty, qu'il devait affronter au mois d'avril dernier, mais la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus avait tout remis en cause, car à cause du variant anglais, les boxeurs britanniques avaient du mal à voyager hors de leur île. L'Algérien a donc dû attendre une amélioration de la situation sanitaire à travers le monde pour pouvoir reprendre la compétition et c'est ce qui vient de se passer avec ce combat contre Mongkolpetch, le 11 juin prochain. Un peu plus âgé, le Thaïlandais de 25 ans, compte un nombre impressionnant de combats chez les amateurs, avec un ratio de 114 victoires en 154 confrontations. Une fulgurante ascension qui, en 2017, lui avait permis de remporter le prestigieux tournoi du Lumpini, après une victoire finale contre l'autre grand champion, Suakim PK. Deux ans plus tard, soit en 2019, le Thaïlandais a intégré le monde professionnel de la discipline, à travers la Ligue Onechampionship, au sein de laquelle il compte déjà trois victoires en autant de combats. Un duel assez intéressant donc et qui permettra au vainqueur de se révéler un peu plus dans le circuit.