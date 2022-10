Né le 27 décembre 1983, Mahmoud Manghour de Constantine a décroché le titre de champion d'Afrique dans sa catégorie de 100 kg en culturisme, hier, à Constantine. La compétition s'est déroulée au sein de la grande salle de spectacle du Zenith. Un monde impressionnant est venu suivre cette compétition dont les familles des candidats. C'est devant cette assistance que le fils de Constantine a brillé rendant la ville fière de lui. Il avait été classé deuxième lors du championnat dernier, pour assurer cette année la première place.

Mahmoud dit Karim est de plus un grand connaisseur en matière d'hygiène et en nutrition alimentaire dans ce sport qu'il considère comme le plus populaire en Algérie après le football. Il le pratique depuis l'âge de 14 ans et c'est avec son défunt père, lui-même champion en titre, qu'il a fait ses premiers pas. Lors de son long trajet dans ce sport et malgré quelques arrêts entre autres suite au décès de son père, il a participé à de nombreuses compétitions nationale et internationale où il a décroché plusieurs prix. Mahmoud aurait refusé une offre pour émigrer en Europe car il lui a été demandé de changer de nationalité. Mahmoud qui porte l'Algérie dans son coeur a choisi son pays et c'est pour son pays qu'il sera champion. Sa forte personnalité lui a permis, aujourd'hui, d'atteindre le sommet. Le champion d'Afrique dans la catégorie des 100 kg se prépare dès maintenant pour le Championnat du monde qui aura lieu en novembre prochain. À noter que le champion d'Afrique toutes catégories est natif de Blida. Plusieurs pays du continent ont participé a cette compétition internationale, on citera l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, la Libye, le Nigeria...