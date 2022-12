L'ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) et du CR Belouizdad, Mahfoud Kerbadj, est décédé, hier, des suites d'une longue maladie. Le défunt est arrivé au monde du football en 2008, en sa qualité de vice-président du club de la capitale sous la présidence de Mokhtar Kalem. Par la suite, il en a pris les commandes, avant d'aller briguer un mandat à la tête de la Ligue de football professionnel. Il s'est retiré après un conflit avec le président de la FAF d'alors, Kheïreddine Zetchi, avant de quitter définitivement le monde du football. En cette douloureuse circonstance, la rédaction sportive de L'Expression présente à la famille du défunt, ses sincères condoléances et l'assure de sa profonde sympathie. Que Dieu Le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde et l'accueille en Son Vaste Paradis.

«à Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»