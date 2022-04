Un cauchemar au Théâtre des Rêves. Voici le titre du film de la saison 2021-2022 vécue par Harry Maguire à Manchester United. Celui-ci avait pourtant bien débuté pour le défenseur, de retour chez les Red Devils après une finale de l'Euro 2021 avec les Three Lions. Brassard vissé sur le bras, le joueur de 29 ans rêvait plus grand cette saison avec les arrivées de Ronaldo et Varane, son nouveau partenaire dans l'axe central. Mais sa joie a été de courte durée. Les mauvais résultats sont rapidement arrivés et une pluie de critiques a commencé à s'abattre sur le défenseur acheté 96 millions d'euros. Son niveau de jeu, loin des attentes, ainsi que son statut de leader ont été pointés du doigt par la presse. Mais pas uniquement. En effet, certains de ses coéquipiers ont estimé qu'il n'avait pas vraiment la carrure pour être le capitaine de l'équipe. Un rôle que Ronaldo était bien plus apte à occuper selon eux. D'ailleurs, le Portugais, qui était prêt à récupérer le brassard, figurait et figure encore parmi les joueurs qui ne sont pas fan de Maguire. Ces éléments pensent également que l'ancien joueur de Leicester ne mérite pas d'être dans le onze mancunien et qu'il n'aurait pas le niveau d'un club comme Man United. À cela, il faut aussi ajouter que ses coéquipiers n'ont pas du tout apprécié ses prises de parole sur le terrain et dans la presse, où il les avait blâmés. Malgré cela, Maguire a gardé la confiance de Ralf Rangnick. Mais pour ses coéquipiers, la presse et même les supporters, il en est un visiblement. Les passionnés de ballon rond. Risée de la planète football, l'Anglais, loin d'être rassurant sur le terrain, a vécu des moments difficiles en club. Et ce n'était pas mieux en sélection puisqu'il a été sifflé par le public de Wembley en mars dernier. Gareth Southgate avait volé à son secours. Au fond du trou, Maguire a touché le fond ces dernières semaines. Outre les résultats de son équipe, le joueur, qui a été à nouveau la cible des moqueries, a vécu de nouvelles galères. Le 21 avril, il a été menacé de mort. En effet, il a reçu un e-mail où il était expliqué qu'il avait 72 heures pour quitter Manchester United sinon trois bombes exploseraient chez lui. Une affaire prise très au sérieux par la police qui s'est rendue à son domicile et qui n'a rien trouvé de dangereux. Cette sombre histoire a malgré tout marqué le joueur et sa famille. C'est pour cette raison d'ailleurs que Rangnick avait décidé de laisser son capitaine sur le banc face à Arsenal le week-end dernier. Et s'est passé de lui jeudi soir face à Chelsea (1-1) puisqu'il souffre du genou. Rien de bien méchant d'après son coach. Mais selon le Daily Mail, Maguire pourrait manquer la fin de saison des Red Devils, c'est-à-dire les matchs face à Brentford, Brighton et Crystal Palace. Une vraie tuile pour le joueur sous contrat jusqu'en 2025 remis en question au sein de son club. D'ailleurs, ses affaires pourraient ne pas s'arranger du tout puisque le futur manager, Erik ten Hag, et la direction mancunienne veulent recruter un nouveau défenseur central et l'associer à Raphaël Varane. Il est temps que cette saison infernale se termine pour le malheureux Harry Maguire.