«La situation d'Harry Maguire me rend triste parce que c'est un bon joueur. Ils exigent trop de lui. Juste parce qu'ils ont payé 80 millions de livres sterling pour lui, il doit être le meilleur au monde à chaque match. Je dis non. Ce n'est pas Rio Ferdinand, mais c'est un assez bon joueur.» Les mots proviennent de l'Italien Giorgio Chiellini et le constat reste plus que jamais d'actualité: aussi bien avec l'équipe d'Angleterre qu'à Manchester United, le défenseur central Harry Maguire souffre de la pression et se trouve en plein naufrage... L'Anglais ne réussit plus grand-chose et déçoit désormais aussi en sélection, après avoir perdu sa place de titulaire et donc le brassard de capitaine à Manchester.

Lundi encore, l'ancien de Leicester disposait d'une belle occasion de se relancer, en débutant une rencontre de gala en Ligue des Nations contre l'Allemagne (3-3). Mais Maguire a échoué, en offrant un penalty à Jamal Musiala après une intervention très maladroite, puis en perdant un ballon naïvement sur le premier des deux buts de Kai Havertz. Et forcément, les critiques fusent. «Maguire est un problème pour Southgate. (...) Il est hors de forme et en manque de confiance, comment envisager de le lancer lors du premier match de l'Angleterre au Mondial contre l'Iran le 21 novembre dans sa forme actuelle?», s'interrogeait la radio BBC après le match. L'ancien footballeur Carlton Palmer allait dans le même sens: «Il ne joue pas de match de haut niveau avec United, il ne devrait même pas être dans la mêlée.» Des reproches plutôt justifiées, alors que le public de Wembley a de son côté sifflé et moqué, par un chant peu glorieux, son joueur lundi soir. Il faut le dire, Maguire a perdu le peu de confiance qui lui restait. Cela se traduit par ses performances sur le terrain, mais aussi à travers les statistiques. C'est simple, club et sélection confondus, le défenseur le plus cher de l'histoire (recruté contre 87 millions d'euros en 2019) n'a gagné aucun des 5 matchs qu'il a démarrés cette saison (4 défaites et 1 nul). À l'inverse, MU a remporté les 5 rencontres durant lesquelles l'arrière de 29 ans prenait place sur le banc. Et il faut maintenant remonter au 16 avril dernier et un succès contre Norwich (3-2) en Premier League pour trouver la trace d'un Maguire titulaire et victorieux. Heureusement, le natif de Sheffield garde des soutiens de poids. À l'image de son sélectionneur, Gareth Southgate. «Je sais que tout le monde se concentrera sur Harry, mais il a réalisé de belles choses durant ces deux matchs», a assuré le coach des Three Lions en conférence de presse. «Nous sommes une équipe, nous nous soutenons les uns les autres. Il a fait preuve d'une grande force de caractère, je suis vraiment fier de lui pour ça», notait de son côté l'attaquant et capitaine Harry Kane, pendant que Luke Shaw parlait lui d'un joueur «extraordinaire» pour décrire son coéquipier en zone mixte. Vous l'aurez compris, la sélection anglaise fait front pour sauver le soldat Harry. Serait-ce suffisant?