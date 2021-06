L'entraîneur Kheïreddine Madoui poursuivra finalement sa mission à la tête de la barre technique du MC Oran au lendemain de l'annonce par la direction de ce club de la résiliation à l'amiable de son contrat. Madoui, qui a rencontré lundi dernier le président Tayeb Mahiaoui, est revenu à de meilleurs sentiments, et les deux hommes «ont fini par se réconcilier», a indiqué à l'APS, Rafik Cherrak, le chargé de communication de la formation oranaise pensionnaire de la Ligue 1 de football. La direction du MCO avait annoncé la veille, sur sa page facebook officielle, le départ de l'ancien coach de l'ES Sétif. Le président Mahiaoui a justifié cette décision par «l'échec du jeune coach à qualifier son équipe pour les demi-finales de la coupe de la Ligue après son élimination à domicile contre le WA Tlemcen, en sus de pas moins de cinq contre-performances à domicile aussi en championnat». Ayant succédé au Français, Bernard Casoni, en novembre dernier, Madoui a dirigé le MCO en 14 matchs, toutes compétitions confondues, durant lesquels il n'a concédé aucune défaite. Après 24 journées de championnat, la formation phare d'El Bahia occupe la 3e place au classement avec 44 points accusant un retard de six unités sur le leader l'ESS, et ce, avant 14 journées de la fin de la compétition