L'Equipe nationale d'Algérie de football a entamé, lundi, son stage au Centre technique national de Sidi Moussa, en l'absence de son capitaine Riyad Mahrez et du gardien de but Raïs M'bolhi, en vue des trois matchs amicaux, prévus en juin face à la Mauritanie, le Mali, et la Tunisie.

28 joueurs sont présents au CTN de Sidi Moussa, à l'occasion de la séance d'entraînement effectuée lundi, en fin d'après-midi, sous la conduite du sélectionneur national Djamel Belmadi, précise la même source. Mahrez, qui a disputé samedi la finale de la Ligue des Champions d'Europe perdue contre Chelsea (0-1) à Porto, a bénéficié de quelques jours de repos après une saison intense avec son club Manchester City. En revanche, Raïs M'bolhi, sociétaire d'Al-Ittifaq (Arabie saoudite), était attendu, hier, au plus tard, aujourd'hui, à Alger.

Djamel Belmadi a dévoilé samedi une liste de 30 joueurs pour ces trois matchs de préparation, en présence pour la première fois du gardien de but de l'Olympique Médéa (Ligue 1/ Algérie) Abderrahmane Medjadel, le seul joueur local qui figure dans cette liste. En revanche, le milieu de terrain de l'AC Milan (Série A/ Italie) Ismaël Bennacer a été ménagé, lui qui a subi une intervention au pied à l'issue du championnat d'Italie. Les champions d'Afrique entameront leur série de matchs amicaux, jeudi 3 juin, face à la Mauritanie à Blida (20h45), avant de défier le Mali, dimanche 6 juin, au même stade et à la même heure. Les coéquipiers du revenant Andy Delort (Montpellier/ France) affronteront pour leur dernier test la Tunisie, vendredi 11 juin au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis).

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Verts, en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, dont le coup d'envoi a été reporté de juin à septembre prochain, en raison de la pandémie de Covid-19.

Lors des deux premières journées du 2e tour éliminatoire, les Algériens, versés dans le groupe A, accueilleront Djibouti avant de se déplacer à Ouagadougou pour croiser le fer avec le Burkina Faso.

Le Niger est l'autre pensionnaire de cette poule.