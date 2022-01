Pour Romelu Lukaku, le come-back à Chelsea avait des allures de rêve, l'été dernier. Décidé à laver l'affront de son premier passage manqué (entre 2011 et 2014) chez les Blues, après deux belles années passées à l'Inter Milan, l'attaquant belge revenait en Angleterre avec la ferme intention de briller, pour justifier notamment les 115 millions d'euros investis par la formation londonienne. Mais ses premiers mois, à défaut d'être mauvais, n'ont pas été transcendants, et le Diable Rouge commence à traîner son spleen. Jeudi soir, à l'occasion d'un entretien avec la chaîne Sky Italia, l'avant-centre de 28 ans a clamé son mal-être, en se plaignant d'un rendement mitigé depuis son retour de blessure - en témoignent ses 7 buts seulement inscrits en 18 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison - mais aussi et surtout du système tactique utilisé par les Blues, qui évoluent parfois sans attaquant de pointe. «Je ne suis pas satisfait de la situation, c'est normal. Je pense que l'entraîneur a choisi de jouer avec une formation différente, je dois juste continuer à travailler et être professionnel. Je suis un travailleur et je ne dois pas baisser les bras», a avoué Lukaku, qui reste tout de même sur deux buts lors de ses deux dernières sorties en Premier League. Des propos honnêtes qui n'ont logiquement pas bien été reçus par l'encadrement londonien et notamment l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel. «Soyons honnêtes, je n'aime pas ça, parce que cela fait du bruit. Un bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile, mais nous ne voulons pas en faire plus qu'il n'en est réellement. C'est facile de sortir des lignes de leur contexte. Il n'avait pas l'air malheureux, alors je suis surpris», a reconnu le technicien allemand en conférence de presse ce vendredi. Avant d'ajouter: «Mais cela ne reflète pas son travail quotidien à Cobham (le centre d'entraînement, ndlr). Nous aurons une discussion en privé. Un aussi grand joueur que Lukaku sait sûrement quelle portée ses propos ont quand il s'exprime. Nous prendrons le temps pour voir ce qu'il lui arrive.» Il faut dire que la situation est préoccupante, puisque dans son entretien, Lukaku a notamment fait une déclaration d'amour à son ancienne équipe, l'Inter, qu'il compte bien retrouver dans «ses meilleures années». Autant dire qu'engagé dans une féroce course au titre dans le championnat anglais, Chelsea se passerait bien de telles déclarations et a surtout besoin de joueurs pleinement impliqués!