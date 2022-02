La Commission de discipline de la CAF a prononcé plusieurs sanctions contre des joueurs et dirigeants de l'Égypte et Maroc, après les échauffourées ayant éclaté pendant et après le quart de finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2021), remporté par l'Égypte (2-1 AP), a indiqué l'instance africaine sur son site officiel. Les sanctions ont touché 3 joueurs, dont le défenseur égyptien, Marwan Dawoud, pour sa «conduite violente» et se voit priver de la demi-finale, ce soir, contre le Cameroun et même de la finale si l'Égypte se qualifie ou le match pour la 3e place en cas d'élimination de sa sélection. L'entraîneur adjoint de l'Égypte, Rogerio Paulo Dos Santos Cesar De Sa, a écopé d'une suspension de 4 matchs pour «geste obscène», alors que le sélectionneur Carlos Queiroz écope, lui, d'un avertissement, en raison de son comportement sur le banc. De son côté, le Maroc devra se passer de 2 joueurs, lors des deux matchs de barrage pour la qualification au Mondial (Qatar-2022), prévu en mars prochain (aller 24 ou 26 mars, retour 27 et 29 mars), contre le RD. Le meneur de jeu, Sofiane Boufal, en jambes lors de la compétition, a écopé de 2 matchs de suspension, tout comme le défenseur Soufiane Chakla. Outre ses sanctions, la Confédération africaine de football (CAF) a aussi infligé un amende de 25000 dollars (22000 euros d'amende, dont 9000 pour les agresseurs non identifiés) à la Fédération égyptienne. Le Maroc prend, lui, 9000 euros pour les agresseurs non identifiés de l'incident. Il est à rappeler que des échauffourées avaient éclaté sur le terrain en 2e mi-temps de la rencontre, jouée dimanche dernier, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. La tension était restée très élevée à l'issue de la rencontre puisqu'une bagarre avait éclaté dans les colères des vestiaires. C'était aussi très tendu entre les sélectionneurs Vahid Halilhodzic et Carlos Queiroz, qui s'étaient copieusement invectivés.