50 000 places de la ville de Tizi Ouzou sera livré dans les délais, c'est-à-dire la fin de l'année ou au plus tard en début de l'année 2023. C'est ce qu'a déclaré jeudi, lors de sa visite sur le site, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, qui a rappelé l'intérêt particulier et personnel accordé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la question de la livraison dans les délais des projets des stades. Dans sa déclaration à la presse, Belaribi a estimé que les travaux avancent à un très bon rythme du fait de la levée de tous les obstacles qui entravaient, auparavant, leur avancée. Au chapitre de l'avancée des chantiers justement, il convient de noter que le même jour de la visite, c'est-à-dire jeudi, l'entreprise chargée des travaux procédait à la plantation du gazon qui sera, ajoute le ministre, prêt au début du mois de novembre. La pose des sièges et autres équipements au niveau des gradins avancent à un rythme soutenu et sont presque en phase d'achèvement. En fait, il faut noter que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Belaribi, suit de très près le chantier avec des visites inopinées et imprévues sur le site. L'avancée soutenue des travaux est en grande partie due à cette façon de faire qui aide à la levée de tous les obstacles de nature technique ou administrative en temps opportun. Belaribi est d'ailleurs, maintes fois, intervenu dans cet objectif au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou comme pour les questions relevant de son département. À chacune de ses visites, des réunions marathons se sont tenues dans l'objectif d'écouter les responsables des entreprises réalisatrices et des responsables concernés à l'instar de ceux de la direction locale des équipements publics en charge du projet. Rappelons que le nouveau stade de 50 000 places de Tizi Ouzou a longtemps constitué un trou noir budgétaire. L'arrêt des travaux en 2019 suite aux déboires judiciaires de l'entreprise réalisatrice, l'ETRHB a été suivi d'une longue période d'arrêt des travaux. Ce n'est que le mois d'août de l'année en cours que les chantiers ont redémarré suite à la décision du président de la République d'achever tous ces projets de stades en chantier dont celui de Tizi Ouzou lancés en 2014. Ce grand complexe sportif avait pourtant été mis en branle en grande pompe en 2014. Confié aux groupe ETRHB et l'espagnol Fomento Construcciones avant d'être remis à la charge du groupement turc MAPA Insaat, le projet est composé de 12 infrastructures dont une salle pour les sports collectifs d'une capacité d'accueil de 6 500 places. Enfin, le stade de 50 000 places est impatiemment attendu par les supporters de la JS Kabylie qui estiment unanimement que leur club mérite une infrastructure à la mesure de sa renommée internationale. La JSK a représenté l'Algérie dans toutes les compétitions mais reste jusqu'à aujourd'hui souvent contrainte de recevoir dans d'autres terrains étant donné que le stade du 1er-Novembre n'est pas homologué à abriter toutes les rencontres internationales.