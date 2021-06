Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman (25 ans, 29 matchs et 5 buts en Bundesliga, cette saison), ne parvient pas à s'entendre avec ses dirigeants concernant une éventuelle prolongation. Depuis plusieurs jours, il se dit que l'international français souhaiterait quitter le club allemand. Et d'après les informations de Sport1, l'ancien Parisien se trouve dans le viseur de Liverpool. Cependant, pour l'instant, les Reds n'ont pas réalisé la moindre offre pour le Tricolore et ont simplement pris des renseignements sur la situation. Pour le moment, les Munichois n'envisagent pas une vente de Coman et l'entraîneur, Julian Nagelsmann souhaite absolument le retenir sur le long terme. Dans le même temps, le père du joueur militerait pour un départ en Premier League...