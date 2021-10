Le gardien de but, Oussama Litim, s'est engagé, jeudi, pour un contrat de 3 saisons avec le MC Alger, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. Litim (31 ans) devient le 2e portier à rejoindre le Mouloudia, cet été, après le jeune gardien de but, Oussama Mellala (19 ans), en provenance de l'équipe réserve du CA Batna. Litim, qui a résilié son contrat avec la formation saoudienne d'Al-Aïn après une expérience de 3 saisons avec le MC Oran, devient la 11e recrue estivale du Mouloudia. Le club algérois poursuit sa préparation en vue de la saison prochaine, en effectuant un stage à Alger, sous la conduite du nouvel entraîneur tunisien, Khaled Ben Yahia. Côté départs, le MCA s'est passé des services de plusieurs éléments, tels que les deux latéraux Belkacem Brahimi et Walid Allati, partis, respectivement, rejoindre l'ES Sétif et le MC Oran.