Les heures d'Andrea Pirlo à la tête de la Juventus Turin sont-elles comptées? Plus que jamais critiqué après l'humiliation subie contre l'AC Milan (0-3) dimanche en Série A, l'entraîneur piémontais se retrouve sur la sellette. Le journal La Stampa annonce que l'ancien milieu de terrain pourrait être limogé dans les prochaines heures et remplacé provisoirement par Igor Tudor, actuellement dans le staff, en vue des derniers matchs de championnat. L'information reste à confirmer mais une chose semble acquise, Pirlo, qui refuse de démissionner, ne devrait plus être sur le banc des Bianconeri pour la saison prochaine. Ces dernières semaines, le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance pour éventuellement le remplacer...