Farid Boulaya, l'un des artisans majeurs de la bonne saison du FC Metz, avec 6 buts et 8 passes décisives, est lié avec les Grenats jusqu'en juin 2022. Mais il a déjà fait part de son envie de quitter le club cet été. Ainsi, d'après France Football, le LOSC, champion de France et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, se serait positionné sur le dossier Boulaya aux côtés du Stade Rennais, 6ème et qualifié pour la Ligue Europa Conférence (à ne pas confondre avec la Ligue Europa). Ces intérêts viennent s'ajouter à celui de l'O Marseille, venu se renseigner quant à la disponibilité du joueur au mois de janvier dernier. Si Rennes conservera un effectif assez stable et Bruno Génésio à la tête de l'équipe, le LOSC, qui a changé d'actionnaire en décembre dernier, vient de perdre officiellement son entraîneur, Christophe Galtier, et pourrait vendre massivement ses joueurs pour combler les dettes structurelles du club.