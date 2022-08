Les Canaris renforcent leur barre technique. La Jeunesse sportive de Kabylie a annoncé, hier, les arrivées du préparateur physique Mohamed Refki Oueslati et l'entraîneur- adjoint Wassim Moala.

Il s'agit de deux techniciens tunisiens. Ils ont déjà collaboré avec l'entraîneur en chef de la JS Kabylie, José Riga, lors de son passage au Club Africain. Ils arriveront à Tizi Ouzou, aujourd'hui, pour entamer leur mission avec le club le plus titré d'Algérie. Dans la foulée, les dirigeants du club ont remercié l'ancien préparateur physique, Arezki Boukhelef.

Titulaire d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, d'un Master en entraînement de sportifs d'Elite, et d'un Master en management du sport, Boukhelef avait renforcé le staff technique des Canaris fin mars dernier, en remplacement du Tunisien Wassim Moalla. Ce dernier était arrivé en compagnie de l'ex-entraîneur, le Tunisien Ammar Souayah, qui avait

«décidé de quitter la JSK pour des considérations familiales majeures», l'ayant contraint à rester de manière permanente en Tunisie.

Après un premier stage de préparation, effectué à l'Ecole nationale de restauration et d'hôtellerie (Aïn Bénian/Alger), la JSK s'est rendue en Tunisie, pour peaufiner sa préparation à travers un deuxième stage, à caractère pré-compétitif.