Le Comité exécutif du CIJM a conclu sa réunion avec un grand succès à Oran. Entre autres choses, Le CE a décidé des prochaines réunions de la famille méditerranéenne, sur proposition du secrétaire général Iakovos Filippousis. Celui-ci a suggéré que les rencontres de la famille méditerranéenne ne se déroulent pas seulement dans les villes qui accueilleront les JM, mais qu'elles s'étendent également à d'autres villes et CNO, afin que les relations entre les Comités nationaux olympiques s'intensifient et que tous les CNO jouent un rôle plus actif dans le mouvement sportif méditerranéen. La proposition du secrétaire général, acceptée à l'unanimité, était d'organiser le Séminaire débriefing des Jeux méditerranéens d'Oran à Podgorica, Monténégro, en octobre prochain. L'Assemblée générale extraordinaire se tiendra à Tarente, en Italie, du 11 au 14 novembre et la prochaine réunion du Comité exécutif sera organisée à Pristina en décembre.