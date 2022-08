L'ancien buteur du FC Barcelone est arrivé dans la matinée dans son pays natal à bord d'un avion privé, propriété de son grand ami et ancien coéquipier au Barça, Lionel Messi. «Je suis convaincu que j'ai pris la bonne décision pour le club et pour le pays en vue de la préparation de la Coupe du monde», a confié Luis Suarez lors d'un entretien accordé à la chaîne TV du Nacional à son arrivée à l'aéroport de Montevideo. Après l'accueil triomphal à l'aéroport, le joueur, sa femme et ses enfants ont salué des milliers de fans durant un cortège s'étalant sur 20 km dans un van qui l'a amené au Grand Parque Central, le stade du Nacional. «Je suis ici pour vous», a ensuite déclaré sur la pelouse du stade, l'attaquant de 35 ans, micro en main, interrompu par les chants des supporters. «Je veux être ici et je ne pourrai être plus heureux ailleurs».

Lionel Messi lui a souhaité également la bienvenue avec un message vidéo diffusé dans le stade: «Salut Gordo (son surmon ndlr). Je sais combien c'est important pour toi d'être au Nacional, de revenir dans ta maison, dans ton pays après tant de temps. Je te souhaite le meilleur. Maintenant, il va aussi falloir que je suive les résultats du Nacional», a déclaré le septuple Ballon d'or argentin. Le Nacional Montevideo avait officialisé mercredi le retour de Suarez qui s'est engagé pour cinq mois avec le club de ses débuts professionnels.

L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, de Liverpool, du FC Barcelone et de l'Atletico Madrid devrait faire ses débuts dès mardi sous ses nouvelles couleurs. Le contrat avec le club uruguayen lui garantit qu'il sera titulaire au moins 16 matchs pour pouvoir monter en puissance et arriver en forme en novembre, pour disputer au Qatar son quatrième Mondial avec la Celeste. Suarez a débuté sa carrière professionnelle au Nacional en 2005 à l'âge de 18 ans, avant de partir la saison d'après pour l'Europe. Il est resté cinq saisons aux Pays-Bas, avec notamment un passage remarqué à l'Ajax Amsterdam (111 buts en 159 matchs), avant de rejoindre Liverpool en 2011. Après trois ans et demi en Angleterre, il a débarqué à Barcelone, où il a remporté quatre titres de champion et la Ligue des Champions en 2015.

Avec la Celeste, Suarez s'est déjà hissé en demi-finale du Mondial, en 2010, en Afrique du Sud, avant de gagner la Copa America l'année suivante. Luis Suarez est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection uruguayenne, avec 65 buts. Sa carrière a aussi été marquée par des polémiques, notamment lors de la Coupe du monde de 2014, au Brésil, quand sa morsure de l'Italien Chiellini lui avait valu une longue suspension.