Petite inquiétude pour l'avant-centre du Bayern Munich Robert Lewandowski (32 ans, 25 matchs et 35 buts en Bundesliga cette saison). Auteur d'un doublé avec la Pologne face à Andorre (3-0) dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'attaquant a été obligé de céder sa place à la 62e minute en raison d'un problème au genou droit. En effet, lors d'une action dans la surface, le Munichois a été victime d'un coup par derrière. Sans boiter, Lewandowski a quitté le terrain en grimaçant et le staff médical polonais a immédiatement posé une imposante poche de glace sur son genou. À 10 jours du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, il faudra être attentif à l'évolution de la situation du Bavarois.