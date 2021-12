La déception de ne pas avoir gagner le Ballon d'or passée, Robert Lewandowski a décidé de reprendre son rythme de croisière avec le Bayern Munich. Depuis l'annonce du sacre de Messi pour la

7e fois de sa carrière, l'attaquant polonais s'est offert un doublé dans le Klassiker contre le Borussia Dortmund puis deux nouveaux buts, mardi soir dans la large victoire contre Stuttgart (5-0). Si Serge Gnabry a crevé l'écran avec un triplé et deux passes décisives, Lewandowski ne s'est pas fait prier pour convertir les offrandes de son coéquipier et ainsi s'offrir un nouveau record. En marquant son 41e et 42e but en Bundesliga en 2021, l'ancien du BvB a rejoint Gerd Müller comme l'attaquant le plus prolifique du championnat d'Allemagne sur une année civile. Il avait déjà battu Müller, la saison dernière, avec le plus grand nombre de buts sur une saison et a désormais l'occasion de prendre seul ce nouveau record. Il faudra pour cela marquer au moins un but contre Wolfsbourg, dès vendredi, pour la dernière journée de la phase aller de Bundesliga. Une performance qui devrait être dans les cordes de Robert Lewandowski, toujours plus dans les records depuis qu'il a rejoint le Bayern Munich en 2013.