Double buteur lors de la défaite à Bochum (4-2), samedi en Bundesliga, Robert Lewandowski (33 ans, 30 matchs et 37 buts toutes compétitions cette saison) est un peu plus entré dans l'histoire du football. En effet, l'attaquant polonais compile désormais 601 buts en 856 matchs toutes compétitions confondues. C'est le 3e joueur en activité à franchir le cap des 600 buts après Cristiano Ronaldo (803) et Lionel Messi (759), et seulement le 11e depuis les débuts de notre sport favori. Il faudra encore 16 réalisations au Bavarois pour devenir le 10e meilleur buteur de l'histoire.