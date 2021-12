Robert Lewandowski a précisé que le discours de Lionel Messi, lors de la cérémonie du Ballon d'or l'avait «vraiment touché». Messi a reconnu que Lewandowski devrait avoir au moins un Ballon d'or à son nom, à ce stade de sa carrière, étant donné son excellence sur le terrain avec le Bayern Munich. Et suite à une interview dans laquelle Lewandowski dit avoir été mal interprété, en remettant en question les intentions de Messi, l'attaquant polonais a précisé que «ce n'était pas des paroles en l'air» de la part de la superstar du Paris Saint-Germain.

«Les mots de Messi à mon égard [au sujet du Ballon d'or] m'ont vraiment touché», a déclaré Lewandowski à Bild. «Ce n'étaient pas des mots vides, c'était un beau moment dans ma carrière.» «Je n'ai parlé que quelques mots avec Leo [en face à face], car mon espagnol n'est pas si bon. J'ai parlé avec Kylian [Mbappé] en anglais, il a ensuite traduit pour Leo.

C'était une grande soirée.» Sur ce qu'il faudrait faire pour remporter le Ballon d'or à l'avenir, Lewandowski a ajouté: «C'est une question de petits détails, tout doit être en place. Ce que je peux garantir, c'est que je vais continuer à faire mon travail et à apporter mes meilleures performances.»

«Je voudrais mentionner Robert Lewandowski, cela a été un véritable honneur de concourir avec toi», a déclaré Messi après avoir reçu le trophée du Ballon d'or 2021.

«Tout le monde sait et nous sommes d'accord pour dire que tu étais le vainqueur, l'année dernière. Je pense que France Football devrait te remettre ton Ballon d'or 2020 - tu le mérites et tu devrais l'avoir chez toi.». Il a ajouté: «Je pense que Lewandowski a eu une excellente année. Année après année, il s'améliore et montre l'excellent attaquant qu'il est, ainsi que sa capacité à marquer des buts.»

«Cette année, il a été récompensé en tant que meilleur buteur. Bien sûr, il peut certainement aspirer à ce niveau l'année prochaine, grâce à sa façon d'être sur le terrain. Et en plus, il joue dans un grand club.».

L'ancien attaquant de Dortmund a connu une année 2021 incroyable, son but lors de la victoire 4-0 du Bayern sur Wolfsburg le 17 décembre lui permettant de terminer l'année civile avec 69 buts à son actif. En marquant lors de ce match, Lewandowski a également établi un record en Bundesliga, puisqu'il a inscrit son 43e but dans la compétition en 2021, lors de son 34e match de l'année. Il a ainsi dépassé la légende allemande Gerd Müller, qui détenait ce record depuis 49 ans.

C'est d'ailleurs le 2e record que Lewandowski arrache à Muller cette année, puisque le Polonais a marqué 41 buts en Bundesliga, lors de la saison 2020-2021, battant ainsi le record de la légende du Bayern datant de 1971-1972.