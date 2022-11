Les réserves émises par la Confédération africaine de football (CAF), sur l'aménagement extérieur du stade Chahid Hamlaoui (Constantine) devant abriter une partie des rencontres du championnat d'Afrique des nations (CHAN-2023), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, ont été levées, a-t-on appris, hier, auprès de la direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction DUAC.

Selon la DUAC, «les travaux objet de réserves émises par la confédération africaine de football concernent l'aménagement extérieur du stade Chahid Hamlaoui et portent essentiellement sur la rénovation des voies et trottoirs, remplacement de l'ancien éclairage par un système LED, installation d'une sonorisation de pointe, opérations de peinture, et de décoration des façades et aménagement des structures d'accompagnement (billetteries électroniques) et la réalisation d'accès modernes entre autres».

La direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction, a, dans ce cadre, indiqué que des séances d'orientation et de concertation regroupant les services de la DUAC, de la wilaya, de la direction de la jeunesse et sports DJS et les entreprises de réalisation, ont été tenues au lendemain de la visite de la délégation de la CAF, donnant lieu à l'établissement d'un plan d'action pour rectifier le plus vite possible les réserves émises. Les réserves relatives à l'aménagement extérieur du stade Chahid Hamlaoui avaient été émises par la délégation de La CAF lors de son déplacement à Constantine en début du mois de novembre pour inspecter l'avancement des travaux d'aménagement du stade Chahid Hamlaoui et son périmètre extérieur, a-t-on rappelé. Les travaux d'aménagement extérieur menés dans le cadre du projet de réhabilitation du stade Chahid Hamlaoui et confiés à la wilaya en prévision du CHAN 2023 ont été réalisés selon les normes de qualité requises, a affirmé le même responsable.