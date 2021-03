L'Equipe nationale algérienne de football recevra ce soir à 20h, son homologue botswanaise, au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour un match comptant pour la dernière journée des qualifications de la coupe d'Afrique des nations, CAN-2021, décalée à 2022, avec un seul objectif: gagner et rester invincible. La rencontre Algérie-Botswana sera dirigée par un trio arbitral burkinabé, conduit par Jean Ouattara, assisté de Seydou Tiama et Habib Judicael Oumar Sano, alors que le quatrième arbitre est Vincent Kabore. Il est important de rappeler que le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi a toujours insisté en martelant à chaque fois que nécessaire, qu'il joue tous ces matchs, y compris, les rencontres amicales pour gagner, sans aucune autre alternative. Les protégés de Djamel Belmadi restent sur 2 matchs nuls consécutifs, obtenus en déplacement face au Zimbabwe (2-2) et à la Zambie (3-3). Et comme cette fois-ci, ils jouent à domicile, nul doute que seule la victoire compterait pour les Verts ce soir, et ce, en dépit de l'absence d'enjeu pour les deux équipes. En effet, l'Algérie est déjà qualifiée, alors que le Botswana, battu jeudi à domicile devant le Zimbabwe (0-1) est d'ores et déjà éliminé. Champions d'Afrique et invincibles jusque-là, Belmadi et ses joueurs comptent bien poursuivre sur cette dynamique des bons résultats. Ainsi, et même si cette rencontre paraît sans enjeu, elle demeure importante à plus d'un titre, puisqu'elle devrait permettre aux Verts d'atteindre la barre de 24 matchs de suite sans défaite, et revenir à deux matchs du record africain d'invincibilité détenu par la Côte d'Ivoire (26 matchs). De plus, et justement parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre, les Verts doivent confirmer leur statut de meilleurs joueurs sur le continent africain. Sur le plan de l'effectif, comme de coutume, et fidèle à ses principes, le sélectionneur des Verts alignera les joueurs en forme. Et là, alors que des joueurs n'ont pu disputer le match contre la Zambie à Lusaka, il y a lieu de noter que certains d'entre eux sont de retour pour ce second match. Il s'agit du capitaine Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Aïssa Mandi (Betis Séville/ Espagne), et Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie). De plus, le défenseur Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/ Allemagne), lui aussi sera de retour chez les Verts après avoir purgé son match de suspension. Par contre, le staff technique des Verts ne pourrait compter sur les services de l'ailier Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie), forfait pour blessure à la cheville, et du milieu défensif Mehdi Abeid (Al-Nasr Dubai/ EAU), autorisé à rejoindre son club depuis Lusaka, après avoir pris part au match face à la Zambie.

Par ailleurs et c'est important dans la «politique» suivie par Belmadi en sélection nationale, cette rencontre sera l'occasion pour qu'il incorpore les deux nouveaux défenseurs, Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela/ Portugal), pour une «première» avec les Verts. En procédant par ce principe d'incorporer à chaque fois de nouveaux joueurs, Belmadi a ainsi incité tous les joueurs algériens où qu'ils soient de croire en leurs capacités en fournissant des efforts nécessaires pour gagner des points dans des matchs avec leurs clubs respectifs pour mériter d'être convoqués chez les Verts. C'est une manière comme une autre d'assurer la concurrence saine et sans frontière. Quant à l'équipe adverse, le Botswana, drivé par le technicien algérien Adel Amrouche, celle-ci tentera bien sûr de réaliser une belle performance face aux champions d'Afrique et terminer ses qualifications avec les honneurs, et essayer d'accrocher l'Equipe nationale, dans son antre de Mustapha-Tchaker, qu'elle retrouve 16 mois plus tard. Enfin, il est très important de noter que le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi avait bien avoué, récemment, que ce dernier match face au Botswana servira de préparation, en vue du coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, où les Verts recevront le Djibouti, lors de la 1ère journée (Gr.A) prévue en juin prochain. Enfin, et dans l'autre match de cette poule, le Zimbabwe, également qualifié avant cette ultime journée, recevra la Zambie, avec l'intention d'aligner un deuxième succès de rang. À l'issue de la 5e journée, l'Algérie caracole en tête avec 11 points, à trois longueurs du Zimbabwe

(8 pts). Le Botswana et la Zambie suivent derrière avec 4 points chacun, et sont déjà éliminés.