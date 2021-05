Le sacre en Premier League pour Manchester City est décalé, après le report du match Manchester United - Liverpool, suite à l'envahissement du stade d'Old Trafford, dimanche dernier, par des supporters mancuniens. C'est l'une des répliques du séisme de l'éphémère Super Ligue, cette compétition privée voulue par plusieurs grands clubs dissidents, dont Manchester United, et rapidement avortée face à la mobilisation des supporters: les fans des Red Devils n'ont visiblement pas pardonné à leur direction sa brève implication dans ce projet qui a menacé, fin avril, l'équilibre du football européen. En attendant que l'affaire de ce match soit tranchée, les Cityzens se penchent sur ce qui est encore plus important, à savoir la Champions League européenne.

L'équipe de Pep Guardiola n'est qu'à une marche de la finale, et devra passer, ce soir à partir de 20h, l'écueil du Paris Saint-Germain, dans le cadre de la manche retour des demi-finales à l'Etihad Stadium. Sur le papier, ce sont les Anglais qui partent favoris, après leur victoire au match aller (2-1), au Parc des Princes. Mais le coach des Cityzens, Guardiola, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut jouer le tout pour le tout afin de l'emporter et confirmer sa suprématie. Pour cela, il va compter sur ses armes fatales, notamment celle nommée... Riyad Mahrez.

L'international algérien, qui a activé son mode «Champions League» veut un couronnement continental avec son club, et cela est plus que jamais proche, à condition de finir le travail ce soir. Sur ses quatre dernières titularisations en cette LDC, le capitaine de l'Equipe nationale algérienne a délivré deux offrandes et inscrit autant de buts, dont un superbe coup franc au match aller face à au portier parisien, Navas. Cela a permis, donc, aux siens de survivre dans cette campagne prestigieuse. Après un retard à l'allumage, Mahrez pète la forme et sera l'une des attractions du match de ce soir.

Il est animé d'une volonté de fer afin de répondre favorablement aux attentes de son entraîneur, des supporters de son club mais aussi des Algériens, qui vont se mettre, en cette soirée ramadhanesque, devant leurs téléviseurs pour suivre la performance de leur chouchou national. Guardiola est clair, net et précis: «Aujourd'hui, vous savez pourquoi je suis un génie?

Parce que Riyad Mahrez a fait passer un ballon entre deux hanches et a marqué un but. Je suis un génie pour cette raison. Les situations sont analysées sur des situations stupides. (...) Et après Mauricio Pochettino n'est pas un bon coach et moi si...». Et difficile de donner tort à l'entraîneur mancunien.