La réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) aura lieu au Caire, en Egypte, aujourd'hui. Cette réunion du Comex de l'instance continentale, qui décidera, entre autres, des dates du tirage au sort des barrages des éliminatoires africains de la Coupe du monde Qatar-2022, sera présidée par le patron, le Sud-Africain, Patrice Motsepe. Elle évoquera également les questions qui seront présentées à l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF, programmée également au Caire le lendemain. Durant l'AGEX, la CAF devrait dévoiler les détails de la Super Ligue africaine. Pour ce qui concerne les barrages des éliminatoires africaines du Mondial-2022, il sera question de trancher sur la formule, soit jouer une double confrontation en aller retour, ou un seul match sur un terrain neutre, selon la presse égyptienne. Les 10 équipes africaines qui se sont qualifiées pour les barrages ont été réparties, selon le classement FIFA, lors de la formation des chapeaux. Ceci, au moment où des sources affirment que la Zone Afrique n'est pas concernée par cette option, puisque la FIFA a décidé d'annuler les matchs aller-retour, uniquement pour la zone AFC, CONCACAF, CONMEBOL et OFC. Par ailleurs, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Amara Charaf-Eddine, prendra part aux travaux de l'AGEX. Il a quitté Alger lundi, accompagné de Yacine Benhamza, vice-président et président de la Commission du football professionnel, de Djillali Touil, membre du Bureau fédéral et président de la Commission de football amateur, et de Mounir Debichi, secrétaire général de la FAF, précise la même source. «Lors de cette assemblée, il sera annoncé la prolongation des mandats des présidents et vice-présidents des organes juridictionnels de la CAF, alors que la veille de cette assemblée, le Comité exécutif de la CAF (COMEX) devrait fixer, officiellement, la date et le lieu du tirage au sort des matchs barrages des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA - Qatar 2022», a indiqué la FAF. R. S.