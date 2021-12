Lundi dernier, Lionel Messi glanait au théâtre du Châtelet son 7e Ballon d'or France Football. Un record qui restera à jamais gravé dans le marbre. La Pulga qui a obtenu 613 points, a devancé au classement l'attaquant polonais Robert Lewandowski de 33 points. Au final, le joueur du Paris Saint-Germain a été classé à la 1ère place à 59 reprises, contre 47 pour Lewandowski. Pour couronner le tout, seuls 2 jurys sont parvenus à établir le classement final dans l'ordre. Il s'agit du Vietnam et de la Nouvelle-Zélande. Le journaliste de Nouvelle-Zélande se payant même le luxe de trouver pour la 2e fois consécutive le classement final du Ballon d'or. Hier, France Football a donc dévoilé l'intégralité des votes de cette édition 2021. Il convient de noter le nombre de jurys en baisse pour la cuvée 2021, 170 contre 176 par exemple en 2019. Et comme chaque année, ce classement a réservé quelques surprises. A commencer par l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema. Classé 4e au classement final, l'international tricolore a pourtant obtenu la 1ère place à 10 reprises. Et la liste des pays qui ont sacré le buteur madrilène se révèle plutôt surprenante. Ainsi, la Bulgarie, les Iles Comores, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, le Madagascar, le Sultanat d'Oman, la Tunisie, Tahiti, le Tchad et le Togo ont estimé que KB9 méritait de remporter le Ballon d'or 2021. Autre joueur français à s'être distingué dans ce classement: N'Golo Kanté. Le milieu de Chelsea qui a terminé au 5e rang du classement final a été plébiscité par 5 pays: l'Aruba, le Sao Tomé et Principe, l'Estonie, l'Azerbaidjan et le Portugal. Enfin, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé 9e au classement général a été distingué par l'Ouzbékistan. Précision particulière pour cette édition 2021,le journaliste argentin n'a donné aucun point à Robert Lewandowski. Vous avez dit étrange? En revanche,le journaliste polonais n'a pas manqué de discernement puisqu'il a hissé Messi à la 3e place de son classement. Enfin, le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, a sacré Robert Lewandowski devant Messi, Benzema, Jorginho et Mbappé. A chacun sa sensibilité...