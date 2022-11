Le staff technique de l'Équipe nationale de football souhaiterait jouer au nouveau stade d'Oran, le match amical programmé le 16 novembre contre une sélection africaine, qui reste à désigner, a appris l'APS lundi auprès de l'instance fédérale. Toutefois, la FAF attendrait l'évolution de l'état de la pelouse de l'enceinte oranaise pour pouvoir trancher définitivement sur le lieu qui accueillera ce match. Dans le cas où il ne sera pas possible de jouer à Oran, cette rencontre se disputera au stade chahid-Hamlaoui de Constantine, précise la même source. Dans le même registre, l'instance fédérale est en train d'étudier quatre propositions, dont deux émanant du Burkina Faso et de l'Afrique du Sud, pour choisir le premier adversaire des Verts lors de la fenêtre internationale de novembre.

Pour rappel, la FAF a déjà annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec son homologue suédoise pour disputer un match amical le samedi 19 novembre à l'Eleda Stadium de Malmo (20h30, algériennes). L'Algérie avait rencontré la Suède à quatre reprises par le passé. La dernière opposition entre les deux équipes remonte à 1990. Le match s'est joué à Alger et s'est terminé sur un score de parité (1-1). Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre) restent sur deux victoires en amical: face à la Guinée (1-0) et au Nigeria (2-1), en matchs disputés respectivement les 23 et 27 septembre dernier au stade olympique Miloud-Hadefi d'Oran.