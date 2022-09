La sélection algérienne de triathlon visera les premières places lors du championnat d'Afrique de la discipline qui aura lieu le 19 septembre à Agadir (Maroc), a indiqué le président de la Fédération algérienne de cette discipline (FAT), Salah Ounas. «Notre leitmotiv est toujours le même. Quand on participe à une épreuve internationale, c'est pour jouer les premières places. Nous avons jusque-là respecté notre ligne de conduite, et nous comptons faire de même lors du rendez-vous continental d'Agadir», a déclaré à l'APS le patron de la FAT. Ce responsable, qui s'exprimait en marge de la troisième et dernière étape du grand prix du duathlon tenue ce week-end à Oran, a fait savoir, en outre, que la direction technique nationale n'a pas encore arrêté la liste des athlètes devant représenter l'Algérie dans l'épreuve africaine. «Cette dernière étape du grand prix de triathlon nous a permis de découvrir de nouveaux athlètes qui ont désormais le droit de postuler à des places en sélection. Nous allons trancher sur les participants au rendez-vous continental dans les prochains jours», a précisé le président de la FAT. Le triathlon, un sport qui regroupe trois spécialités, à savoir la natation, la course à vélo et la course à pied, est en train de se faire une place sur la scène sportive nationale, s'est encore réjoui Salah Ounas, dont la Fédération a été agréée en 2019. «Il s'agit d'un sport spectaculaire qui attire de plus en plus de pratiquants. Il est également suivi par les familles qui accompagnent leurs enfants pour participer aux épreuves organisées par notre Fédération, et cela nous motive davantage dans notre optique de faire développer la discipline», a-t-il expliqué. Informant l'existence de 32 clubs qui activent dans ce sport et affiliés à 4 ligues de wilayas, le président de la FAT s'est dit optimiste quant à l'augmentation de ce nombre à l'avenir, regrettant au passage que le manque de piscines, qui constitue «le principal obstacle devant la progression du triathlon en Algérie», a-t-il dit.