Après avoir battu la sélection mauritanienne (4-1), jeudi dernier, l'Equipe nationale algérienne de football s'apprête à rencontrer une coriace sélection malienne ce soir à 20h45 au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Bien que l'équipe mauritanienne soit un bon sparring-partner, mais force est de reconnaître que sur le papier, celle du Mali est nettement supérieure. Et c'est ce qui explique pourquoi le sélectionneur des Verts a choisi les «Aigles» maliens pour son deuxième match amical, avant de se rendre à Tunis pour défier la Tunisie, le vendredi 11 juin, au stade Hamadi-Agrebi de Radès. Encore faut-il rappeler que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Verts, en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, dont le coup d'envoi a été reporté de juin à septembre prochain, en raison de la pandémie de Covid-19. Lors des deux premières journées du 2e tour des éliminatoires, les Algériens, versés dans le groupe A, accueilleront Djibouti avant de se déplacer à Ouagadougou pour croiser le fer avec le Burkina Faso. Le Niger est l'autre pensionnaire de cette poule. Concernant ce match contre le Mali, Belmadi a bien comparé cette équipe malienne à celle du Burkina Faso, l'un des adversaires des Verts au 2e tour éliminatoire du Mondial 2022 au Qatar. «Nous avons choisi de jouer trois matchs pour enchaîner les rencontres. Le Mali (9e sur le plan africain), est une équipe qui a un gros potentiel, ils ont quasiment 30 joueurs qui évoluent en Europe, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe, ce sera un bon adversaire, elle a des similitudes avec le Burkina Faso, elle est même meilleure», avait alors déclaré coach Belmadi. «C'est une équipe difficile à manoeuvrer, demi-finaliste de la dernière CAN, une habituée de la Coupe du monde. C'est un adversaire très intéressant», a même affirmé Belmadi. Et donc aujourd'hui, Belmadi aura comme d'habitude l'objectif de gagner, mais pour ce faire et comparativement au premier match contre la Mauritanie où il n'a pas aligné son équipe type, le sélectionneur des Verts, va certainement aligner les joueurs les plus en forme avec le retour du gardien de but M'bolhi et Mahrez, absents contre les Mauritaniens. De plus, Belmadi et ses joueurs auront également à égaler le record de la Côte d'Ivoire, sélection ayant été invincible durant 26 matchs. Or, il se trouve que Belmadi et ses joueurs ont battu la Mauritanie qui leur a permis d'enregistrer leur 25e match sans défaite. Et les Verts envisagent même de porter leur série à 27 rencontres et ainsi battre ce record africain établi par la Côte d'Ivoire. Côté malien, le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, a évoqué cette rencontre amicale face à la sélection algérienne en ces termes au micro de la Radio nationale: «On se connaît très bien, car on a l'habitude de s'affronter. Je me souviens encore de notre dernière confrontation qui a eu lieu au Qatar, avant le départ pour la CAN 2019, dans un match très intéressant soldé sur le score de 3 buts à 2 en faveur de l'Algérie. Il est clair que nous n'avons pas atteint le niveau de l'Algérie, mais si nous affrontons cette équipe c'est pour progresser naturellement.» Mohamed Magassouba a enchaîné: «Aujourd'hui, la meilleure référence en Afrique c'est l'Algérie. Outre son statut de championne d'Afrique, l'Algérie est une équipe complète, bien organisée, bien en place et qui joue parfaitement toutes les phases de jeu. Pour moi, c'est une équipe parfaite et je tiens à rendre hommage au travail accompli par Djamel Belmadi qui a su offrir à l'Algérie et à l'Afrique une équipe comme celle-ci.» Et donc, les Maliens veulent avoir ce privilège de battre cette sélection algérienne «invincible» jusque-là.

Ce qui est une source de motivation non négligeable pour les joueurs maliens avec les revenants attaquants phares Moussa Marega (FC Porto) et Yves Bissouma (Brighton). Il y a aussi la présence de l'ensemble des joueurs clés de la sélection à l'image de Djadje Samassekou (TSG Hoffenheim), Hamari Traoré (Rennes), Amadou Haidara (Leipzig) et Moussa Djenepo (Southampton). Occupant la 57e place au classement FIFA d'avril 2021, les Aigles sont reversés dans le groupe E en compagnie du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda dans la course à la qualification au Mondial 2022. Avec les «stars» des deux sélections, les férus du football attendent donc avec impatience une production digne de la réputation des deux équipes, ce soir, sur la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida.