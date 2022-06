Se remettre sur pied après deux débâcles, au Cameroun et face au Cameroun, était un exercice des plus ardus pour les joueurs de l'Équipe nationale d'Algérie.

Ce qu'il fallait faire, lors des sorties suivantes, était de réapprendre à gagner, en dépit de la manière de jouer. Seule la victoire était, donc, à chercher pour retrouver la confiance perdue. Les protégés de Djamel Belmadi ont réussi cet exercice, dès leur entrée en lice en éliminatoires de la CAN-2023, face à l'Ouganda, au stade du 5-Juillet, et contre la Tanzanie, à Dar Es Salem, en l'emportant sur le même score

(2-0). Certes, la manière n'y était pas, dans l'ensemble, et les Verts n'ont pas affiché leur niveau habituel, mais il ne fallait surtout pas demander plus, pour une équipe qui sort d'une situation insurmontable. Ce que tout le monde aura remarqué, c'est cet abattage des joueurs sur le terrain, à Alger comme à Dar Es Salem, ce qui prouve, si besoin est, que la volonté de redresser la barre et se remettre sur les rails y est. Il faut juste qu'il y ait un accompagnement de la part des supporters et tous les acteurs du mouvement footbalistique algérien. Quoique l'Équipe nationale soit actuellement livrée à elle-même, étant donné que la Fédération algérienne (FAF) reste sans président ni bureau fédéral à l'heure actuelle. À cela, il faudra ajouter l'absence du capitaine Riyad Mahrez «pour cause de blessure», lui dont la présence aurait pu apporter un grand plus, même si celui qui a pris le relais, Islam Slimani en l'occurrence, a tenu son rôle avec la meilleure des manières, sur et en dehors du terrain.

Après ces deux premières victoires, les Verts mettent déjà un pied en phase finale de la CAN, sachant que deux équipes se qualifient dans chaque groupe de ces éliminatoires. C'est, donc, une nouvelle page qui s'ouvre pour Belmadi et ses protégés, notamment avec l'intégration de nouveaux joueurs dans les dispositifs du coach, et qui ont prouvé tout le bien qu'on pensait d'eux, à l'image de Ahmed Touba, Billel Brahimi ou encore Mohamed Amine Ammoura. Ceci, en attendant d'autres, d'autant que le premier responsable technique insiste à dire, chaque fois que l'occasion se présente, que les portes sont ouvertes à tous les joueurs capables d'apporter un plus à l'équipe.

C'est le début, donc, du retour à la normale pour les Verts, avec une nouvelle vision et de nouvelles perspectives, en attendant une nouvelle équipe dirigeante de la FAF, appelée, elle, à mettre en place une feuille de route à même de permettre à ce que le renouveau du football national soit déclenchée.