La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) s'est inclinée, face à son homologue mauritanienne sur le score de (1-2), en match comptant pour la 4e et avant-dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF), disputé lundi à Tunis. Les Algériens ont ouvert le score par Joras Rahou (2e), alors que les Mauritaniens ont égalisé sur un penalty transformé par Mohamed Ali Diadie (45e+1e), avant de prendre l'avantage par Ely Housseinou Sy (87e). C'est la 3e défaite de l'Algérie dans le tournoi, après celles concédées face à la Tunisie (2-3) et l'Egypte (0-1), contre une victoire devant la Libye (1-0). A l'issue de cette nouvelle défaite, l'Algérie qui sera exempte de la 5e et dernière journée, prévue mercredi, termine à la 4e place avec 3 points, alors que la Mauritanie (4 pts) remonte au 3e rang du classement.

Dans l'autre match de cette 4e journée, la Tunisie a battu la Libye (4-0), et revient à 2 points de l'Egypte, exempte de cette journée. A la faveur de cette victoire, les Tunisiens seront au rendez-vous, aujourd'hui, dans une véritable «finale», face à l'Egypte, pour le titre de la compétition.

Pour rappel, il s'agit de la 1ère sortie officielle des U20 algériens, 4 mois après leur défaite en finale de la Coupe arabe, disputée en juillet dernier, en Egypte. Les coéquipiers de Dehilis Rayane (O. Marseille/ France) s'étaient inclinés en finale (2-1) face à l'Arabie saoudite, au stade de la Défense aérienne (Le Caire).