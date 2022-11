La sélection nationale algérienne des joueurs locaux s'est imposée en match amical face à la coriace sélection syrienne de la catégorie (1-0), sur le terrain du Sharjah Football Stadium, aux Emirats arabes unis (EAU), et ce, en préparation du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) en Algérie et prévu du 13 janvier au 4 février prochains. Les joueurs du sélectionneur national, Madjid Bougherra ont, certes gagné ce premier match amical, des trois qui sont programmés durant ce stage aux Emirats arabes unis, mais, ils ont montré quelques défaillances au niveau du jeu collectif et en particulier du côté offensif. Les joueurs locaux algériens ont été tenus en échec lors de la première mi-temps, car n'ayant pas su s'organiser convenablement pour pouvoir déjouer la très bonne défense syrienne, qui, faut-il le préciser, a été bien dominé par les Verts. De retour des vestiaires, les joueurs de Bougherra reprennent leur domination et multiplient les rushs, au moment où les adversaires jouaient prudemment en cherchant des contres. Et il a fallu attendre la 72e minute du jeu, pour voir enfin la concrétisation de cette domination algérienne, grâce à un but signé Mrezigue, auteur d'une superbe frappe des 20 m. Ce but est une juste récompense pour l'Algérie qui avait l'emprise sur le jeu. Il est important de signaler que la sélection algérienne s'est déplacée aux Emirats arabes unis, pour un stage de deux semaines, à la suite de la demande du coach Bougherra pour disputer ces trois rencontres amicales, en conclusion de cette virée de préparation pour le championnat d'Afrique des nations (CAN 2022). Ainsi, revigorés par cette première victoire, les joueurs de la sélection algérienne, s'apprêtent à confirmer ce succès en se préparant pour la deuxième rencontre amicale prévues le 19 novembre, au Fujairah Club Stadium, à partir de 16h00 algériennes, contre un adversaire qui n'a pas encore été déterminé. Les joueurs locaux algériens termineront ce stage aux Emirats, en rencontrant pour le dernier match amical le Koweït, la semaine prochaine et précisément le samedi 26 novembre, au Dubai Police Stadium, à partir de 16h00 algériennes. D'autre part, il est important de rappeler, au passage, que les camarades de Abdellaoui restent sur deux victoires enregistrées respectivement face au Mali (4-0) et au Niger (2-0), et ce, lors du dernier stage préparatoire effectué à Tabarka (Tunisie). Par ailleurs, il y a, également lieu, de rappeler qu'au cours de ce championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN - 2022, reporté à 2023, prévu du 12 janvier au 4 février 2023, le Onze national évoluera dans le groupe «A» en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. Cette poule a été domiciliée dans la capitale et aura le plaisir d'évoluer dans un stade de Baraki flambant neuf. C'est ainsi que poursuivant son cycle de préparation, le coach Madjid Bougherra indique que «c'est bien d'enchaîner les stages, ça permettra aux joueurs de former une sorte de famille, c'est de cette manière qu'on pourra gagner une compétition. Nous allons jouer trois matchs à Dubai, on va travailler à l'abri des regards. En décembre, nous allons disputer un match amical au stade de Baraki devant nos supporters», a-t-il conclu. Enfin à rappeler que lors du CHAN, l'Algérie entamera la compétition, le vendredi 13 janvier, face à la Libye à 17h00.