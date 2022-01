C'est fini! la coupe d'Afrique des nations est derrière nous. On la suivra uniquement en tant que spectateurs et surtout sans stress, ni pression dans la mesure où la sélection algérienne en est éliminée, après une cuisante défaite, face à la Côte d'Ivoire, jeudi dernier (1-3). Et c'est ainsi que les fans des Verts se projettent déjà sur la Coupe du monde 2022, prévue eu Qatar à la fin de l'année en cours. La Coupe du monde est une tout autre compétition bien différente de la coupe d'Afrique, mais c'est aussi une plus importante compétition que celle de la Coupe continentale, sans bien évidemment minimiser de la très grande valeur de la CAN. Encore faut-il faire remarquer que le staff technique de l'Équipe nationale algérienne sous la houlette de Djamel Belmadi, a déjà procédé à l'analyse de tous les potentiels adversaires des Verts dans la prochaine double confrontation des matchs barrages pour trouver le moyen de se qualifier pour cette compétition mondiale si prestigieuse. Et c'est aujourd'hui qu'aura lieu le tirage au sort des barrages de la zone Afrique pour le Mondial au Qatar à Douala en marge de la CAN, comme prévu. La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que ce tirage au sort débutera à 16h.

Dix sélections sont encore en lice pour obtenir l'un des cinq tickets attribués au continent pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre). Sont concernés le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et le Nigeria, qui composent le 1er chapeau, ainsi que l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali et la République démocratique du Congo, leurs adversaires potentiels. Les barrages doivent se disputer en mars, sous le format aller-retour. Pour résumer donc, Belmadi a déjà étudié les sélections d'Égypte, du Cameroun, du Ghana, du Mali et de la République démocratique du Congo, dont l'une d'elle serait l' adversaire des Verts dans ces barrages.

Et il se trouve que des 5 sélections, seule, celle de la République démocratique du Congo n'est pas présente dans cette CAN qui se déroule au Cameroun.

En d'autres termes, Belmadi, a bien vu tous les autres adversaires des Verts.

Et il aura également l'occasion d'approfondir ses analyses avec les sélections encore qualifiées en 8es de finale et il s'agit de l'Égypte, du Mali et du pays organisateur de la CAN, le Cameroun. Sans citer de nom de sélection, Belmadi a évoqué sa prochaine échéance avec les Verts, à savoir la Coupe du monde en ces termes.

«Demain, nous analyserons ça à froid. Il faudra se consacrer aux barrages. Pour cela, on analysera ce qui n'a pas marché.», a déclaré Belmadi. Le coach des Verts a ajouté qu'«Il est trop tôt pour expliquer comment utiliser cet échec pour se relever. Les barrages arriveront vite, a-t-il ajouté. J'ai, bien sûr, une idée sur ce qui n'a pas marché. Beaucoup de choses mais trop tôt pour en parler.»

Et au sélectionneur des Verts de conclure: «On est en doute. Il va falloir analyser cela et le remettre dans le barrage de mars, a-t-il prévenu.

Une Coupe du monde, ce n'est pas rien. Il va falloir travailler désormais.».