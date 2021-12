Après une rencontre où la sélection algérienne de football des joueurs locaux a eu beaucoup de difficultés avant de s'imposer face au Liban, les joueurs du coach Madjid Bougherra, seront en appel, mardi prochain, avec l'Egypte pour le compte de la dernière journée du groupe «D» de la Coupe arabe qui se déroule actuellement au Qatar. En effet, les Verts doivent disputer ce dernier match avec comme enjeu la première place de ce groupe «D».

Il est utile de rappeler que l'Algérie et l'Egypte ont assuré leur qualification en quarts de finale de cette Coupe arabe 2021 de la FIFA, après leurs victoires respectives contre le Liban (2-0) et le Soudan (4-0), en matchs disputés samedi au Qatar, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules (Groupe D). Et bien que le principal objectif de ces deux grands favoris du groupe soit déjà atteint, le duel direct, qui les opposera mardi, pour le compte de la troisième et dernière journée, conserve une importance capitale, aussi bien pour les Verts que pour les Pharaons, car il permettra de les départager pour la première et deuxième place. Ecore faut-il bien noter que c'est en fonction de ce classement final du groupe que les deux sélections connaîtront leurs adversaires respectifs en quarts de finale.

L'Egypte, large vainqueur du Soudan réduit à 9 (5 à 0) veut bien, évidemment, gagner face aux Verts pour avoir un adversaire d'un calibre moindre qu'un premier d'un autre groupe. Et comme l'objectif est donc le même pour les deux sélections, ce match Algérie - Egypte, prévu ce mardi 7 décembre au stade Al Janoub, constituera un véritable sommet et une finale pour la première place de ce groupe D. Il est important de signaler que pour le sélectionneur des Verts, Madjid Bougherra, l'objectif a été, avant le début de la compétition, d'arracher ce Trophée arabe que l'Algérie n'a jamais remporté durant les 9 précédentes éditions. Le capitaine des Verts, Yacine Brahimi, auteur d'un époustouflant match contre le Liban: «Il n'y a pas de différence entre les sélections du moment où on est là pour représenter le pays, avec la même envie et détermination.

Ce qui m'importe, c'est de réussir cette Arab Cup et d'aller le plus loin possible. Je suis tout simplement très heureux de me retrouver parmi le groupe, et c'est la chose la plus importante.» Et à l'ancien capitaine des Verts d'ajouter que «je suis un compétiteur dans l'âme, je suis là pour gagner. Mon focus, c'est cette Coupe arabe, me faire plaisir tout en restant ouvert à tout type de compétition.

Je suis quelqu'un qui travaille énormément pour gagner la confiance du coach». Bougherra estime que «cette compétition est différente du championnat du Qatar, mais le fait que je vive dans ce pays depuis 2 ans et demi, cela me facilite les choses».

Enfin, le sélectionneur Madjid Bougherra revient sur le statut de favori de notre sélection: «L'Algérie est très attendue et c'est un statut que nous assumons, et tout compétiteur a besoin de cette pression positive, mais pas au-delà. Personnellement, en tant que coach, j'ai déjà l'hitude et cette pression me motive.»

Ainsi, les Verts sont déjà en train de préparer ce dernier match du groupe, face à l'Egypte dans la perspective de terminer 1ers. Continuer sur cette lancée et cette dynamique des bons résultats, jusqu'à la consécration finale, est un objectif que les joueurs veulent atteindre, et ce, quel qu'en soit le prix...