Les éléments de l'Équipe nationale algérienne se sont distingués avec brio, samedi soir à Constantine, lors du championnat d'Afrique de bodybuilding et de fitness, après avoir obtenu de bons résultats aux épreuves de fitness Challenge, notamment dans le classement des catégories individuel, binôme et par équipes chez les juniors et seniors (messieurs et dames).

La deuxième et dernière journée de ce championnat d'Afrique, qui s'est déroulée pour la première fois en Algérie à la salle omnisports (OMS) Mohamed Belkacem Berchache de Constantine, a vu la participation de 45 athlètes algériens et tunisiens au challenge fitness (créé en 2020 par la Fédération internationale de cette discipline), et a été marquée par une rude compétition entre les participants aux épreuves de la barre fixe, du saut élan, lever de poids, résistance au poids en mouvement et endurance physique. La première place du classement individuel est revenue à Bilal Belamri (senior hommes - Algérie), alors qu'en classement binôme, la première position a été décrochée par le duo Khalil Charfi et Rahmani Mahfouf (senior hommes - Algérie), tandis que la première place du classement par équipes a été remportée par l'Équipe nationale algérienne avec un total de 500 points. Chez les dames, l'athlète algérienne, Mordjana Farès s'est illustrée au classement individuel en remportant la 1ère place de la catégorie Gold, donnant de l'enthousiasme à sa soeur, Hadjar Farès, qui a pris le devant au classement individuel de la catégorie argent, puis à sa compatriote Hassani Noura, qui a surpassé les siennes au classement individuel (catégorie master féminin). Les épreuves de fitness, comportent six exercices musculaires, dont chacun est limité par le temps (deux minutes) et chaque concurrent doit récolter le plus grand nombre de points en réalisant l'exercice correctement avant la fin du chrono, a indiqué l'arbitre algérien Sofiane Maghassel. De son côté, le sélectionneur national et arbitre international, Mourad Tayeb, a exprimé sa satisfaction pour le cadre organisationnel de ce tournoi à Constantine, qui témoigne de la qualité des structures sportives, des conditions de sécurité et des structures touristiques nécessaires, en sus des moyens logistiques et de l'appui des responsables du secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya. À son tour, le président de la Fédération algérienne de la discipline, Kamal Nadjeh, a révélé que cet événement continental était organisé sous la tutelle des Fédérations internationale et africaine et de la Fédération algérienne de bodybuilding et de power lifting en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Constantine et sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et du wali de Constantine, soulignant que «le succès de ce tournoi a amené les représentants de la Fédération internationale de ce sport à proposer l'organisation du Championnat du monde en Algérie». Pour rappel, le championnat d'Afrique de bodybuilding et de fitness a été ouvert, vendredi dernier, en présence des autorités locales, civiles et militaires, à la salle Ahmed-Bey «Zenith» de Constantine, par une exhibition des athlètes des sept pays participants, à savoir le Nigeria, Cap-Vert, Égypte, Maroc, Libye, Tunisie et Algérie.