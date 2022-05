La sélection algérienne de football des moins de 23 ans, drivée par le sélectionneur Noureddine Ould Ali n'a pas trouvé de difficultés à venir à bout d'une équipe palestinienne modeste. Boulbina et ses compatriotes ont bien dominé la partie qui a été disputée au stade du 5- J uillet devant un public moyen. Pourtant, les autorités concernées par cette confrontation amicale ont ouvert l'accès au public gratuitement. Cela dit, sur le terrain, on jouait presque le premier quart d'heure lorsque Nait Salem, le joueur de la JS Kabylie, a ouvert la marque pour les Verts. Le ton est donné et les Verts jouent plus à l'aise devant une équipe palestinienne qui a bien réagi, mais, sans vraiment menacer la défense algérienne. Vingt minutes plus tard, Hasi Bentebbal double la mise et plus exactement à la 34e minute du jeu.

En dépit de cet avantage de deux buts, les joueurs du coach Ould Ali ont poursuivi leur pression sur la défense palestinienne très affectée par ces deux réalisations d'entrée de jeu. La réaction des visiteurs a finalement apporté son fruit puisqu'ils ont réussi à réduire la marque juste avant la mi-temps (45'). Ainsi, les Verts menaient deux buts à un à l'entame de la seconde période. Les deux équipes se changeaient alors les «hostilités», avec un avantage au profit des Algériens qui jouaient sans pression et avec plus de confiance. On jouait alors la 87e minute du jeu, quand Boulbina qui venait d'effectuer sa rentrée sur le terrain est parvenu à marquer le 3e but de la rencontre, mettant ainsi fin au suspense. Ce troisième but a donc réconforté les Verts et en particulier le coach Ould Ali qui, pour le moment, maîtrise bien le groupe, bien que l'on doive reconnaître qu'il y a eu certaines imperfections.

Dans les gradins, la présence des supporters n'a pas été massive, malgré la décision prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour un accès gratuit, sans conditions. Il y a lieu de noter d'ailleurs, que la sélection algérienne des U23 effectuera un dernier match amical, ce mercredi, face au même adversaire afin de peaufiner les derniers réglages avant de se rendre dans les Bouches-du-Rhône pour participer au Tournoi Maurice Revello qui débutera le dimanche 29 mai. Il faut bien rappeler, également, au passage, que pour ce tournoi Maurice Revello, les joueurs algériens affronteront dans le Groupe «C» le Japon U19 avant la Colombie U19 le 3 juin et les Comores U20 le 6 juin à Fos-sur-Mer.

À noter enfin que l'ensemble des matchs du tournoi seront diffusés par la chaîne sportive française beIN Sports.