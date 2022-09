Amorphes et maladroits, les Verts ont décroché poussivement un succès en match amical face à la Guinée. Les hommes de Djamel Belmadi se sont imposé un but à zéro grâce à leur buteur maison, Islem Slimani. Le meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe nationale de football est sorti du banc pour inscrire son 33 ème but avec l'Algérie. Une magnifique réalisation avec une belle frappe en dehors de la surface de réparation. Le rendez -vous est donné, mardi prochain, pour un second match amical face au Nigeria, dans le même stade, Miloud Hadefi d'Oran.