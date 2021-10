De retour au pays en provenance de Niamey, après la victoire des Verts face au Niger, en qualifications du Mondial-2022, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a déclaré qu'il souhaitait retrouver le public, lors du dernier match à domicile,contre le Burkina Faso, le 14 octobre prochain. «J'ai lu dans un communiqué que les stades seraient ouverts aux supporters pour le championnat, j'espère que ça sera le cas aussi pour l'EN. On a vraiment besoin de retrouver notre public au stade, notamment pour le match contre le Burkina Faso à domicile», avait-il déclaré. La Fédération algérienne de football a, par la suite, saisi par écrit la CAF pour la présence du public. Cela s'est passé après que le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) eut donné son aval pour le retour du public dans les stades, mais avec des conditions, notamment celle relative au respect des gestes barrières. Ainsi donc, le match Algérie - Burkina Faso se déroulera en présence du public, en attendant que les autorités sanitaires précisent les modalités à appliquer quant à la présence du public dans les stades, dont le nombre de supporters admis à assister à la rencontre. Mais il faut souligner qu'il sera difficile de faire respecter la distanciation sociale dans une enceinte sportive. Pour cela, la vaccination est la seule solution pour un retour à la normale dans les stades. Et il faut préciser que cela ne risque pas d'être facile, en matière d'organisation, puisque avec le nouvel élan qu'a pris l'Equipe nationale, sans compter les prestations de haute facture des coéquipiers de Riyad Mahrez, il faut s'attendre à un grand engouement et n'importe quel nombre décidé par le Comité scientifique ne risque pas de suffire. En septembre dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) avait annoncé le retour du public aux stades et salles de sport, sur présentation du pass sanitaire, en vue de la nouvelle saison sportive 2021-2022. «En rappel de la décision du Premier ministre du 13 septembre, relative à l'allègement du protocole sanitaire et dans le cadre de la reprise des activités sportives et de jeunesse, il a été décidé la réouverture des infrastructures sportives, publiques et privées, ainsi que la reprise des activités et compétitions dans toutes les disciplines, sous condition du strict respect du protocole sanitaire, tel que préconisé par les autorités publiques, pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19», avait indiqué un communiqué de la tutelle.