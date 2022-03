Le choc tant redouté entre la sélection camerounaise de football et son homologue algérienne est finalement revenu à cette dernière, après un match de haute lutte de la part des joueurs du coach Djamel Belmadi (1-0). Et c'est d'ailleurs grâce à cet unique but marqué par le buteur de la sélection algérienne, Islam Slimani, que l'Algérie vient de prendre une sérieuse option pour une éventuelle qualification à la prochaine Coupe du monde qui aura lieu au Qatar à la fin de l'année en cours. Mais avant, il va falloir jouer le match retour mardi prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir de 20h30 pour confirmer. Et là, il y a lieu de faire remarquer, qu'après cette défaite à domicile, les Lions indomptables vont se présenter au stade de Blida en jouant leur va-tout. En d'autres termes, les joueurs du coach Rigobert Song veulent bien prendre leur revanche sur les Verts et surtout tenter de se qualifier à la Coupe du monde du Qatar. Sachant que le coach national, Djamel Belmadi, ne laisse rien au hasard pour préparer chaque match de la sélection, il a sûrement ajouté d'autres observations sur cette équipe camerounaise, lui qui, avant ce match aller à Douala, avait bien précisé: «Je sais tout sur cette sélection camerounaise.» Il l'a vraiment prouvé sur le terrain de Japoma à Douala et mardi prochain, il va falloir qu'il trouve également la bonne «recette» pour confirmer cette courte victoire du match aller, tout en prenant en compte que les Lions joueront leur dernière carte et, donc, pèseront de tout leur poids dans ce match retour décisif pour arracher le billet qualificatif au Mondial. Les Verts et leur coach le savent très bien et c'est justement la raison pour laquelle, le capitaine des Verts, lui-même, Riyad Mahrez l'a bien fait remarquer à l'issue de la partie: «Physiquement, c'était un match éprouvant et en dépit de la victoire, c'est loin d'être joué.» Mahrez, en joueur expérimenté, sait très bien qu'une équipe «blessée» va jouer le tout pour le tout pour se remettre d'aplomb. Et tout comme son sélectionneur national, Mahrez et ses compatriotes sont très conscients que c'est le match retour qui sera décisif. «Nous avons réussi à remporter cette première bataille, il reste encore un second match, où l'on doit faire encore mieux pour espérer se qualifier», a déclaré le capitaine des Verts. De son côté, le coach des Lions indomptables, Song annonce: «Mardi, on jouera comme des guerriers.» Son joueur Choupo-Moting, estime de son côté, qu' «il y a des choses à améliorer, même si ce n'était pas notre meilleur match, ce n'est pas encore fini». En tout cas, Belmadi sait aussi que ce match retour sera difficile, dans la mesure où, il enregistre également l'impossibilité de compter sur les services de Bensebaïni qui ne jouera pas ce match retour à cause de sa suspension. D'ailleurs à la fin du match, Ramy était inconsolable en ayant dans la tête qu'il ne participera pas au match retour où il y aurait une qualification à la Coupe du monde au finish. Encore faut-il faire remarquer, que l'effectif des Verts est si riche que le coach national saura bien, comme à ses habitudes choisir les joueurs qu'il faut pour réaliser cet objectif attendu depuis fort longtemps: à savoir se qualifier à la prochaine Coupe du monde prévue à la fin de cette année 2022 au Qatar, pays où réside justement le sélectionneur algérien.