La sélection nationale A' a rallié, lundi dernier, la ville de Constantine où elle a pris ses quartiers au Marriott hôtel pour entamer la première partie de son stage dans le cadre de la date FIFA et des deux matchs de préparation pour le CHAN TotalEnergie - Algérie 2022 contre respectivement le Nigeria (le 23/09) au stade Hamlaoui et le Soudan (le 29/09) au stade Miloud Hadefi d'Oran. En fin d'après-midi, les coéquipiers de Chouaib Keddad ont effectué leur première séance d'entraînement sur la pelouse synthétique du stade Benabdelmalek Ramdane en présence de l'ensemble de l'effectif retenu par le sélectionneur national, Madjid Bougherra. Ce dernier a entamé la séance par la traditionnelle causerie pour souhaiter la bienvenue à toute l'équipe puis présenter le programme et les objectifs du stage, rappelant l'importance de chaque journée de travail et du rendez-vous continental qu'abritera l'Algérie au début de l'année prochaine. Le staff technique, dont le nouveau renfort, en l'occurrence Karim Matmour, s'est départagé les tâches pour une première séance bien animée où pratiquement tous les aspects (physique, technique et tactique) ont été au menu des Verts. Pour ce stage, le sélectionneur national a retenu 26 joueurs, lui qui avait affirmé que la priorité était de former un groupe et trouver les bons joueurs, en prévision du CHAN. «L'objectif de ce stage c'est de confirmer ce que je pense des joueurs, et d'avoir une liste élargie et essayer de tester tout le monde en vue de renforcer le noyau déjà consolidé», avait-il déclaré. Pour l'ancien capitaine des Verts, la porte de la sélection est ouverte, et c'est au joueur d'être performant avec son club. «Aujourd'hui, on dispose de plusieurs joueurs qui émergent et il faudra les mettre en concurrence, car on est dans le niveau international. Il faut des joueurs qui soient prêts au bon moment et régulièrement», avait-il expliqué. Le coach national, chaque que l'occasion se présente, confiant et satisfait de la qualité de son groupe en prévision des prochaines échéances officielles: «Aujourd'hui, on doit avoir une dé-doublure

(3 joueurs à chaque poste). Je suis confiant. Je pense que la qualité est là, mais le plus important c'est le niveau du comportement et de la concentration ainsi que les ambitions du joueur. Je suis très content du comportement des joueurs qui sont très à l'écoute, ce qui est bien pour un entraîneur afin de faire un bon travail.»