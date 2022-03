Arrivés à Alger, samedi, après avoir pris le meilleur, la veille, sur le Cameroun à Douala (1-0), les joueurs de l'Équipe nationale algérienne reprennent le chemin du travail. Ils ont effectué une 1ère séance, le jour même, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger). Au programme de cette 1ère journée, des exercices de relaxation pour les uns et une séance d'entraînement pleine et complète pour les autres, durant laquelle le staff technique a axé son travail sur des gammes techniques ainsi que des oppositions sur une surface de jeu avec des dimensions variables. Au programme d'hier, une séance en salle de gym et un entraînement, durant lequel Djamel Belmadi a continué son travail afin d'apporter les dernières retouches sur son équipe, en prévision de la rencontre de demain. Tout cela se déroule dans une bonne ambiance, certes, mais aussi avec une pleine concentration. Ceci, étant donné que rien n'est encore joué avant l'opposition de demain. Certes, les Verts ont pris une option, mais toujours est-il qu'il reste encore une confirmation à Blida. Il faudra, donc, rester prudents et vigilants face à des Camerounais qui joueront leur va-tout pour tenter de renverser la vapeur et se qualifier pour le Mondial. Belmadi, qui a tout verrouillé, travaille minutieusement avec ses joueurs sur le dispositif tactique à mettre en place demain. Au match aller, il avait opté pour un système de jeu qui a amené les Lions indomptables à être sans solutions. Les hommes de Rigobert Song n'ont jamais pu inquiéter M'Bolhi. Solides sur leurs bases et redoutablement efficaces devant, les Fennecs tenteront de refaire le coup à Blida face à une équipe camerounaise costaude et qui renferme dans ses rangs des individualités capables de marquer à n'importe quelle équipe. Et il n'est pas à écarter, dans ce cas de figure, de voir Belmadi reconduire ce 5-4-1, en essayant d'être un peu plus offensif et tuer les espoirs des visiteurs. Demain, il y a bel et bien de la place pour bien faire et ravir les Algériens avec une 5e qualification en phase finale de la Coupe du monde. Les inconditionnels des Verts croisent les doigts et attendent de voir leurs joueurs les régaler.